Анастасия Лях .1 февраля, 2020 1

Студия Sony не оставляет попыток переснять культовый готический триллер о мести «Ворон». Оказывается, ремейк все еще жив и ищет новую команду, сообщает Bloody Disgusting.

Напомним, оригинал режиссера Алекса Пройаса вышел на экраны в 1994 году. Он рассказывал о музыканте Эрике Дрейвене, который случайно становится жертвой банды головорезов. Отморозки насилуют и убивают невесту Эрика, а затем и самого героя. Но тот восстает из могилы, чтобы совершить вендетту.

Фильм стал известен в первую очередь тем, что на съемках погиб исполнитель главной роли Брэндон Ли.

Попытки реанимировать «Ворона» предпринимались множество раз. Несколько раз менялись режиссер и центральный актер. Последними в привязке к проекту упоминались постановщик Корин Харди и актер Джейсон Момоа, но оба в итоге отказались.