Таня Гончаренко .3 июня, 2021 0

Права на ремейки "Холопа" купили семь стран - сообщают "Ведомости". Одним из покупателей стала Sony Pictures. Она планирует производство ремейка в Мексике, Индии, Южной Корее, Испании и Японии.

По словам Вадима Верещагина - гендиректора кинокомпании «Централ партнершип», которая занимается продажами ленты на международном рынке - «Холоп» стал первым фильмом, проданным ЦПШ под формат полного метра.

На данный момент картина "Холоп" остается самой кассовой российской кинолентой за всю историю кинопроката.

Напомним, история рассказывает об избалованном парнишке Илье, сыне крупного бизнесмена, который каким-то образом попадает в 19й век, где становится обычным конюхом. Позже выясняется, что всё происходящее - не мистика, а постанова. Все люди вокруг Ильи - нанятые его отцом актеры, который надеется таким методом перевоспитать мажора-сына.