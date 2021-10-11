Таня Гончаренко .11 октября, 2021 13

Как известно, Рене Зеллвегер ради роли в фильме "Дневник Бриджит Джонс" пришлось набрать лишних 10 кг, а затем, всеми силами приходить обратно в форму. В этот раз, актрисе снова пришлось кардинально изменить свой образ ради сериала "Дело Пэм". - пишет Daily Mail.

Обладательница двух премий "Оскар" всегда подходила к делу ответственно. Несколько раз ради роли ей приходилось набирать и сбрасывать вес.

В этот раз Рене отказалась от привычного набора массы, поэтому режиссеры предложили ей "толстый костюм" для увеличения объемов тела.

Зеллвегер не раз признавалась, что довела себя до панических атак, набирая и сбрасывая вес для роли Бриджит Джонс и рисковать своим здоровьем ещё раз она не готова.

В основе криминальной драмы "Дело Пэм" лежат реальные события, а именно дело об убийстве Бетси Фариа в 2011 году, которое было показано в нескольких сериях на канале NBC Dateline. Рене сыграет пожизненно осужденную Пэм Хапп, которая отбывает свой срок за убийство и попытку подставить мужа. Сейчас запланировано 6 серий.

Помимо главной роли, актриса заняла пост исполнительного продюсера.

Премьера состоится на телеканале NBC в 2022 году. Точной даты выхода пока нет.