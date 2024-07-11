sonyazhytkova .11 июля, 2024 14

Юридичний трилер базується на бестселері "12 місяців на життя" авторства Джеймса Паттерсона та Майка Лупіки.

Над сценарієм та виробництвом працюватиме Мікі Джонсон, відома за роботами "Передбачуваний невинний" та "Озарк".

Сюжет "Джейн Сміт" зосереджений навколо блискучої, жорсткої та дотепної адвокатеси Джейн Сміт (Зеллвегер), яка працює в Гемптоні. До цього моменту Джейн турбувало лише одне - перемога в суді. Проте, її життя кардинально змінюється, коли напередодні найважливішої справи у кар'єрі вона дізнається про свій діагноз - невиліковну пухлину мозку. Попри смертельний вирок, Джейн не відмовляється від розслідування, яке стає дедалі небезпечнішим і більш особистим.

Роман "12 місяців на життя", який був опублікований минулого вересня, став першим у серії про Джейн Сміт. Друга книга, "Тяжко вбити", вийде 29 липня. Назвавши телесеріал "Джейн Сміт", продюсери вказують на можливість створення кількох сезонів, базованих на наступних книгах серії.

Джерело: Deadline