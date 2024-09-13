sonyazhytkova .13 сентября, 2024 10

Showtime оприлюднила перший тизер-трейлер приквела кримінально-психологічного серіалу "Декстер". Прем'єра нового шоу про культового вбивцю, яке отримало назву "Декстер: Первородний гріх", відбудеться 13 грудня.

"Я вбивця, але я не народився таким; мене таким зробили", – говорить Майкл С. Холл, відомий як оригінальний Декстер Морган, у голосовій доріжці трейлера. У приквелі він озвучить внутрішні монологи молодого серійного вбивці, розкриваючи глибини його темної трансформації.

Тизер-трейлер майстерно відтворює атмосферу походження Декстера, наповнену характерними елементами 90-х: від музики та моди до меблів і навіть стильного вусика Патріка Демпсі. Враження таке, що все старе знову стає новим, тому не дивуйтеся, якщо елементи 90-х знову вплинуть на сучасні модні тренди. І хоча коричневі дивани з того часу були справжнім випробуванням для шкіри, їхній вплив на стиль залишився незабутнім.

Серіал, що налічує 10 епізодів, переносить глядачів у Майамі 1991 року, слідкуючи за шляхом Декстера (Патрік Ґібсон) від студента до мстивого серійного вбивці. Коли його кровожерливі пориви стають незаперечними, Декстер мусить знайти спосіб контролювати своїх внутрішніх демонів. Під керівництвом батька Гаррі (Крістіан Слейтер) він приймає легендарний Кодекс, що допомагає йому розпізнавати і вбивати тих, хто заслуговує на виключення з суспільства, уникаючи уваги правоохоронців. Це завдання ускладнюється, коли молодий Декстер розпочинає стажування в криміналістичній лабораторії поліції Майамі.

У серіалі "Декстер: Первородний гріх" також з'являться Патрік Демпсі як капітан Аарон Спенсер, Моллі Браун у ролі Дебри Морган, Джеймс Мартінез як Анхель Батіста, Крістіна Міліан як Марія ЛаГуерта, Алекс Шимідзу в ролі Вінса Масуки, Рено Уїлсон як Боббі Ватт і спеціальна гостя Сара Мішель Геллар у ролі Тоні Мартін. Аманда Брукс повернеться до ролі екс-дружини капітана Спенсера, яка розділяє опіку над їхнім сином Ніккі.

Прем'єра "Dexter: Original Sin" обіцяє захоплюючу подорож у темний світ Декстера, розкриваючи нові грані його історії. Не пропустіть старт серіалу 13 грудня!

Джерело: Deadline