Сюжет розповідає про молодого батька, життя якого стає справжнім жахом після того, як його 24-річну маму розморожують після десятиліть кріогенного збереження.

Продюсерами стрічки виступають Крейг Флорес, Дон Олмстед і Anonymous Content. Від імені Anonymous Content виконавчими продюсерами виступлять Девід Левін, Гаррет Кембл і Раян Шварц, а проєкт для Lionsgate куруватимуть Скотт О'Браєн та Джон Гамфрі.

Морозіні відомий своєю роботою над комедією "I Love My Dad", де він виступив сценаристом, режисером та актором. Фільм, заснований на реальній історії про батька, який обманює свого відчуженого сина на Facebook, отримав Гран-прі журі та Приз глядацьких симпатій на SXSW у 2022 році, а потім був випущений компанією Magnolia Pictures. Морозіні знімався разом з Паттоном Освальтом, Ліл Релом Говері, Емі Ландецкер, Клаудією Сулевскі та Рейчел Драч.

Також, він зіграв у таких серіалах, як "The Sex Lives of College Girls", "American Horror Story", "Feud", "Son of Zorn" та "Crazy Ex-Girlfriend". Незабаром його можна буде побачити у фільмі "It's What's Inside", горор-комедії Грега Жардіна, яку Netflix придбав на фестивалі Sundance за 17 мільйонів доларів.

