sonyazhytkova .18 марта, 2024 0

Після успішної роботи над фільмом "Годзілла проти Конґа: Нова імперія", Вінгард взявся за ще один очікуваний проєкт - "Face/Off 2".

Під час бесіди з Gizmodo, він пояснив, що причиною затримки у розробці сиквелу стали останні страйки в Голлівуді, але в даний момент новий автор працює над сценарієм.

"Практично напівдорозі в роботі над "Годзілла проти Конґа: Нова імперія" ми завершували перший варіант сценарію. Втім, ми мали багато інших проєктів і планували провести переробку, для чого найняли нового письменника. На жаль, наші плани стали жертвою нещодавнього страйку письменників, що призвело до зупинки процесу. Зараз справа все ще неактивно, але план полягає в тому, що письменник продовжить роботу, і коли сценарій буде готовий, ми з Саймоном знову приступимо до роботи над ним", - сказав Вінгард.

На жаль, виглядає так, що шанувальникам прийдеться трохи зачекати, перш ніж знову потрапити у світ "Face/Off" і, можливо, побачити, як інший дует улюблених акторів обмінюється обличчями та ролями.

Для тих, хто, можливо, забув, перший "Face/Off" вийшов у 1997 році. Фільм розповідає про Шона Арчера (Джон Траволта), агента ФБР, який піддається експериментальній пластичній хірургії, щоб викрити вбивцю свого сина та заклятого ворога, Кастора Троя (Ніколас Кейдж). Хоча його перша місія пройшла успішно, справжні труднощі розпочинаються, коли Кастор виходить з коми і також піддається цій процедурі, починаючи використовувати обличчя Шона.

Джерело: Мovieweb