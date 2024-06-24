sonyazhytkova .24 июня, 2024 8

Ми вже менше ніж за два місяці від прем'єри фільму і очікування зростає, адже попередні частини франшизи, "Прометей" і "Чужий: Заповіт", не змогли задовольнити як касові збори, так і критичні відгуки.

Здавалось, що історія ксеноморфів вичерпала себе. Однак, Феде Альварес, як і у випадку з рімейком "Зловісні мерці" 2013 року, намагається надати новому фільму правильний напрямок, балансуючи між методичним підходом першого "Чужого" та динамічністю "Чужі".

Феде Альварес заявив, що особливістю фільму "Чужий: Ромул" стануть його ефекти, які будуть відрізнятися від яскравих та насичених CGI ефектів, що зазвичай використовують у фільмах Marvel та DC. З початком активної маркетингової кампанії, він поділився деталями створення стрічки, показавши безспойлерну версію деяким лондонським критикам, включаючи Metro. Режисер намагався максимально уникати використання CGI.

Багато сучасних режисерів і глядачів вважають, що кіноіндустрія занадто сильно залежить від комп'ютерних ефектів. Використання практичних ефектів (включаючи скановані мініатюри для широких планів космічного корабля та лялькових Хагерів) дозволяє аудиторії краще відчути атмосферу фільму та його задум.

Альварес прагне створити відчуття реальної загрози. Як він раніше сказав в інтерв'ю The Hollywood Reporter: "Я маю нав'язливу ідею не використовувати зелені екрани, тому ми створили всіх істот і декорації".

Усі сцени були зняті у реальних умовах, що, на думку режисера, відрізняє його фільм від сучасних блокбастерів, зокрема супергеройских стрічок Marvel та DC, які, за його словами, не намагаються виглядати фотореалістично.

Таким чином, новий "Чужий: Ромул" обіцяє стати справжнім святом для шанувальників франшизи, пропонуючи реалістичний підхід до створення атмосфери жаху та напруги.

Джерело: Мovieweb