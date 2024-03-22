sonyazhytkova .22 марта, 2024 11

Після успішного виходу епічного фільму "Дюна: Частина Два", багато шанувальників не можуть дочекатися повернення на Арракіс.

Однак, у бесіді з виданням Empire, режисер Дені Вільньов висловив твердження, що потенційний третій і заключний фільм вимагає серйозної уваги та ретельного аналізу.

"Якщо ми повернемося, це має бути реально, це має бути актуально, якщо я взагалі зніматиму 'Месію Дюни', то тільки тому, що він буде кращим за другу частину. Інакше я цього не зроблю", - зазначив Вільньов.

Навіть якщо режисер може прагнути відпочити перед початком роботи над третім фільмом "Дюна", зважаючи на успіх попередньої частини, студія, ймовірно, сподівається якомога швидше залучити його до проєкту. У той же час сам Вільньов вбачає необхідність у відпочинку після шести років, які він віддав нескінченній пустелі.

"Я зняв обидва фільми одразу, що для мене було логічним. Я вважав, що це гарна ідея рухатися вперед відразу після першої частини. Ми вже працювали над дизайном, написанням і т. д. Але це також означало, що протягом шести років я був на Арракісі без перерви, і я вважаю, що буде корисно трохи відійти. Спочатку переконатися, що у нас є сильний сценарій. Одне з тих, що я хочу уникнути - це відсутність готового матеріалу. Я ніколи цього не робив, і зараз я вважаю, що це може бути небезпечно через ентузіазм. Ми повинні переконатися, що всі ідеї знаходяться на папері", - додав режисер.

Джерело: Мovieweb