sonyazhytkova .12 сентября, 2024 4

Дені Вільньов, який створив "Дюну" і "Дюну 2", спочатку планував їх як частину однієї великої історії.

"Для мене це була справжня дитина", – поділився Вільньов в інтерв'ю Vanity Fair (H/T Variety). "Ці два фільми є адаптацією першої книги, і цей етап завершено. Якщо я працюватиму над третім фільмом, який наразі в процесі написання, він не буде частиною трилогії. Це може звучати дивно, але якщо я повернуся до цієї історії, то з метою створити щось нове, з власною ідентичністю".

Що стосується майбутніх планів після "Дюни 3", Дені Вільньов розглядає можливість відходу від проєкту, але залишає відкритим шанс для інших режисерів.

"Якщо 'Дюна: Месія' з'явиться на екранах, я витрачу багато років на Арракісі, і мені б хотілося зайнятися чимось іншим", – зазначив він. "Я вважаю, що було б доцільно залишити в 'Месії' насіння для подальших проєктів, якщо хтось захоче продовжити історію, адже ці книги дуже цікаві. Вони важчі для адаптації, стають дедалі більш езотеричними. Це складніше адаптувати, але я не закриваю двері. Я не займатимуся цим сам, але хтось інший може спробувати".

Джерело: Gamesradar