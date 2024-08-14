sonyazhytkova .14 августа, 2024 10

Камерон підкреслив, що єдиний варіант, через який він може припинити роботу над продовженням культової франшизи – це якщо його зіб'є автобус.

"Абсолютно точно. Вони повинні зупинити мене. Я сповнений енергії і обожнюю те, чим займаюся", – розповів Кемерон в інтерв'ю The Hollywood Reporter, відповідаючи на питання про плани на "Аватар 4" і "Аватар 5". "Якщо мене зіб'є автобус і я опинюся в апараті штучного дихання, тоді хтось інший візьме це на себе".

Сподіваємося, що цього ніколи не станеться.

Зйомки "Аватар 4" почалися ще у 2022 році, до прем'єри другої стрічки "Аватар: Шлях води". Як відомо, виробництво таких фільмів займає багато часу. Після затримок через страйки, четверта частина запланована на грудень 2029 року і стане безпосереднім продовженням "Аватар 3".

Що стосується "Аватар 5", відомо лише те, що дія фільму відбуватиметься на Землі, а не на Пандорі. Прем'єра "Аватар 5" очікується в 2031 році. "Сценарії вже готові", – зазначив Кемерон. "Я нещодавно перечитав їх обидва. Це захопливі історії, які потрібно реалізувати".

Що ж до "Аватар 3", Кемерон поділився кількома деталями: "Так, це справді дуже круто. Вам точно сподобається. Але я не можу багато розповідати". Хоча офіційний синопсис третього фільму під назвою "Аватар: Вогонь і попіл" ще не розкрито, відомо, що він представить дві нові культури на'ві, включаючи плем'я вогню. Прем'єра "Аватар 3" запланована на 19 грудня 2025 року.

Джерело: Gamesradar