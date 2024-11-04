sonyazhytkova .4 ноября, 2024 7

Філліпс висловив обурення тривалими рекламними блоками перед фільмами, зазначивши, що вони псують атмосферу для глядачів, які вже купили квитки й хочуть одразу зануритися в кіно.

Хоча подібні зауваження вже звучали раніше, критика Тодда Філліпса стає особливо помітною на тлі невдалих касових зборів його нової стрічки "Джокер: Божевілля на двох", яка стала одним із найгучніших провалів року.

До обговорення сучасного кіноперегляду долучилися й інші режисери в опитуванні журналу Empire. Серед них Джордж Міллер, Пол Файг, Адам Вінгард і Шон Бейкер, які здебільшого підтримали ідею відвідування кінотеатрів, попри конкуренцію стримінгових платформ.

Шон Бейкер, режисер фільмів "Червона ракета" та "Анура", занепокоєний тим, що все більше його колег обирають цифрові формати замість плівки або навіть переключаються на серіали, покидаючи кінематограф. Він зазначив: "Багато режисерів тепер випускають роботи прямо на стримінгах або повністю переходять на серіали. Як людина, яка довго йшла до своєї мрії знімати кіно, я бачу це як втрату мистецтва".

Тодд Філліпс своєю чергою звернувся до кінотеатрів із закликом скоротити показ реклами перед фільмами, щоб повернути глядачам справжню атмосферу захоплюючого кінопочатку.

Джерело: Мovieweb