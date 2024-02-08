sonyazhytkova .8 февраля, 2024 7

Звік розповів про напруженість між ним та легендарним актором під час створення фільму 1994 року, описуючи робочі відносини, які можна вважати дуже тривожними.

Згідно з інформацією з видання Variety, у своїй новій мемуарній книзі "Хіти, фіаско та інші ілюзії: мої чотирьохдесятирічні роки в Голлівуді" режисер Ед Звік детально розповідає про напругу між ним та Бредом Пітом під час зйомок фільму 1994 року. Відзначаючи, що Піта обрали для ролі Тристана Ладлоу після того, як Том Круз відмовився від участі у проєкті, режисер розкриває, що напруження виникло, коли агент Піта зателефонував йому після першого прочитання сценарію та повідомив, що актор бажає залишити проєкт.

"Маршал [продюсер] мав вирішити проблему з Бредом. Це було першим сигналом про те, що в серці Бреда ховається потенційна емоційна буря. Спочатку він здавався спокійним, але, як я згадував не раз під час зйомок, він може стати вибуховим, якщо його спровокують. Ми обидва розуміли це під час нашої співпраці".

Звік визнає, що настрій Піта "становився напруженим, коли він готувався до зйомок сцен, які вимагали від нього глибоких емоцій".

Режисер вказує на значні відмінності їхніх уявленнях про Тристана як персонажа. Бреда виховували у середовищі, де чоловіки стримували свої емоції, в той час як Звік вважав, що головна ідея роману "Legends of the Fall" полягає в тому, що життя чоловіка визначається його трагічними переживаннями. Однак, чим більше режисер намагався викликати у Бреда відкритість, тим більше актор став противитись.

Джерело: Мovieweb