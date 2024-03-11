sonyazhytkova .11 марта, 2024 8

За словами Хуана Карлоса Фреснадільо, у "Damsel" існує безмежна кількість шляхів для захоплючого розвитку сюжету.

Нещодавно на подкасті "Inside Total Film" Хуан Карлос Фреснадільо висловив свій ентузіазм щодо можливості продовження історії "Damsel". Він підкреслив, що успіх "Damsel 2" в значній мірі залежить від реакції глядачів на перший фільм. Після успішних ролей у таких серіалах, як "Дивні дива", і фільмі "Енола Голмс", Міллі Боббі Браун продовжує плідну співпрацю з Netflix.

Коментарі режисера натякають на всесвіт, який готовий до розширення, особливо з урахуванням цікавого фіналу стрічки. Він сказав:

"Я був би дуже щасливий зняти продовження до "Damsel". Але очевидно, нам потрібно зачекати, щоб побачити, що думають глядачі та як вони відреагують на фільм. Справді, всесвіт "Damsel" дуже розгалужений, особливо через нову конфігурацію сім'ї. В історії є цей новий член, ми не повинні розкривати занадто багато деталей, але це заохочує вас до думок про нові пригоди з ними. Тому, якщо таке станеться, я буду дуже щасливий зняти це, безперечно".

Джерело: Мovieweb