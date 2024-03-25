sonyazhytkova .25 марта, 2024 0

Кінематографічний світ завжди цікавило те, чи погодиться Мюррей повернутися до своєї іконічної ролі у сиквелі "Мисливців на привидів". І виглядає так, що це було дуже складним завданням.

Режисер Гіл Кенан поділився з Collider, що, хоча у кіносвіті Білла Мюррея розглядали як непередбачуваного, переконати його взяти участь у ролі Пітера Венкмена було нескладно.

"Ну, ти добре знаєш нашу історію з Біллом [сміється], адже ми вже знімали фільм разом у 2007 році, фільм, який майже обійшовся вам життям. Та подія в Hall H, про яку ми не будемо говорити докладно. Але це відкрило можливість нам з Біллом зберегти динамічність наших відносин на протязі багатьох років. Ми залишилися друзями, тримали зв'язок. Коли я звернувся до нього з інформацією, що ми створюємо історію для Пітера Венкмена у цьому фільмі, він був дійсно в захваті", - поділився режисер.

Таким чином, виявляється, що включення Білла Мюррея у "Мисливців на привидів: Крижана імперія" було меншою проблемою, ніж можна було очікувати, і фанати можуть насолоджуватися його виступом у цьому довгоочікуваному продовженні.

Джерело: Мovieweb