sonyazhytkova .23 июня, 2024 10

Озґуд Перкінс, режисер довгоочікуваної стрічки "Довгі ноги", готує новий проєкт – екранізацію оповідання Кінга "Мавпа".

На відміну від свого попереднього творіння, "Мавпа" матиме більш сімейний характер.

У своєму інтерв'ю для подкасту Boo Crew на Bloody Disgusting, Перкінс розповів: "Фільм буде більше схожий на 'Мізері', 'Калейдоскоп жахів', 'Ґремлінів' або 'Американського перевертня'. Він абсолютно не схожий на 'Довгі ноги'".

Оповідання "Мавпа" входить до збірки Стівена Кінга 1985 року під назвою "Команда скелетів", де також є такі відомі твори, як "Туман", "Прогулянка" і "Пліт". Сюжет розповідає про двох братів, які знаходять іграшкову мавпочку з цимбалами, яка належала їхньому зниклому батькові. Але ця іграшка проклята: кожного разу, коли вона грає на цимбалах, хтось раптово помирає.

"Якщо ти збираєшся знімати фільм про іграшкову мавпу, ти можеш зробити його серйозним. Але у творах Кінга багато гумору та ностальгії. Тож ми спробували створити фільм, який би нагадував щось з кінця 80-х – початку 90-х", – сказав Перкінс. "Для мене це ідеально, коли діти і їхні батьки захочуть подивитися стрічку разом".

Це значно відрізняється від "Довгих ніг", який вже отримав схвальні відгуки критиків і був названий "найкращим фільмом жахів 2024 року" та "найстрашнішим фільмом десятиліття". "Довгі ноги" розповідає про нову детективку ФБР (Майка Монро), яка розслідує вбивства серійного вбивці, якого грає Ніколас Кейдж.

У "Мавпі", сюжет якої відбувається з братами вже в дорослому віці, зніматимуться такі зірки, як Тео Джеймс, Тетяна Маслані та Елайджа Вуд. Перкінс не лише режисує, але й написав сценарій. Серед продюсерів проєкту – Джеймс Ван (відомий за "Закляття") та Майкл Клір ("М3ГАН").

"Мавпа" вийде на екрани 21 лютого 2025 року, а "Довгі ноги" – вже 12 липня цього року.

Джерело: Gamesradar