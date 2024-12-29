sonyazhytkova .29 декабря, 2024 5

Чхве Син Хьон, відомий як T.O.P, учасник легендарного гурту BigBang, повернувся до публічного життя у видовищний спосіб. Після майже десятирічної перерви, пов’язаної зі скандалом через вживання марихуани, артист знову на екрані — цього разу у другому сезоні популярної драми "Гра в кальмара" від Netflix.

У другому сезоні серіалу він зіграв репера Таноса, гравця №230, персонажа, що має залежність від наркотиків і вдається до сумнівних методів, аби перемогти у смертельній грі. Режисер, Дон Хьок, зазначив, що ця роль стала важким викликом для актора, оскільки багато рис персонажа перегукуються з реальними проблемами T.O.P у його особистому житті.

Попри тривалу перерву в кар'єрі, пов’язану з обвинувальним вироком за вживання марихуани у 2017 році, T.O.P довів, що готовий до нових професійних вершин. Дон Хьок відзначив його роботу: "Я вражений його виконанням. Він чудово впорався із завданням і зміг передати глибину свого персонажа".

T.O.P також пережив важкі особисті моменти після скандалу — під час якого він був госпіталізований через передозування транквілізаторами. Тоді він публічно вибачився за свої вчинки, зазначивши: "Мені соромно за свої дії, і я глибоко шкодую, що підвів своїх шанувальників".

Зараз, після всіх випробувань, його повернення на екрани стало знаковим кроком. Другий сезон "Гри в кальмара" вже доступний на Netflix і обіцяє ще більше емоційних і драматичних моментів.

Джерело: Deadline