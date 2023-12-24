sonyazhytkova .24 декабря, 2023 1

Творець "Один вдома 2" розкрив, що Дональду Трампу вдалося потрапити у продовження класичного фільму, завдяки використанню "quid pro quo".

Екс-президент США Дональд Трамп неодноразово звинувачувався у використанні "quid pro quo" (послуга за послугу), під час свого перебування в Білому домі, і тепер режисер фільму "Один вдома: Загублений у Нью-Йорку" підтверджує, що саме цим шляхом двічі імпічментований президент потрапив до класичної святкової стрічки.

Після успішного дебюту "Один удома", режисер Кріс Коламбус повернувся, щоб зняти його продовження з Маколеєм Калкіном у головній ролі. У свіжому інтерв'ю режисер розповів як Трамп пробрався до кадру. Колишній президент погодився, що зйомки фільму відбудуться в його готелі за умови, що він з'явиться у картині.

"Трамп сказав "ОК". Ми заплатили винагороду, але він також сказав: 'Ви можете використовувати "Plaza", тільки якщо я буду в фільмі'", - пояснив Коламбус. "Отже, ми погодилися включити його у сцену, і коли ми вперше показали його, трапилася дивна річ: люди аплодували, коли Трамп з'явився на екрані. Так що я сказав своєму монтажеру: 'Залиште його в фільмі. Це момент для глядачів'. Проте, він так чи інакше прорвався у фільм завдяки залякуванням".

"Один удома 2: Загублений у Нью-Йорку" вийшов у 1992 році, через два роки після оригіналу. У продовженні Калкін грає Кевіна МакКалістера, який губиться у "великому яблуці", поки його родина прямує до Флориди. На МакКалістера знову полюють Бандити, які щойно втекли з в'язниці.

Джерело: Deadline