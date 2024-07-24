sonyazhytkova .24 июля, 2024 7

Рівз започаткував новий кіновсесвіт з прем'єрою фільму "Бетмен" у 2022 році, в якому головну роль виконав Роберт Паттінсон.

Зараз режисер розширює цей світ за допомогою серіалу "Пінгвін", що стане ексклюзивом HBO, присвяченого персонажу Коліна Фаррелла Озвальду Коббу. Прем'єра серіалу відбудеться у вересні.

У новому інтерв'ю Entertainment Weekly Рівз пояснив, чому два спінофи, над якими він працював, були скасовані. "Коли ми писали сценарій 'Бетмена', я подумав, що є кілька цікавих ідей для серіалів", - розповів Рівз. "Саме тому я захотів укласти угоду з Warner Bros".

Разом із продюсером Діланом Кларком Рівз працював над серіалами, один з яких мав бути присвячений поліції Готема, а інший - Аркхемському психіатричному закладу. Однак HBO надало свої рекомендації, і деякі елементи цих проєктів перейдуть у "Пінгвіна".

Згідно з коментарями Рівза, HBO відмовився підтримувати спінофи, оскільки хотів більше зосередитися на ключових персонажах всесвіту "Бетмена". Рівз також підкреслив, що у фільмі "Бетмен" Риддлер створює ілюзію, що Пінгвін може бути інформатором, що сприяє виникненню вакууму влади. Незважаючи на те, що Пінгвіна недооцінюють, його справжня сутність залишається невідомою для більшості. Рівз прагнув, щоб його історія була не просто великою драмою, а міфічною оповіддю в стилі Шекспіра.

Джерело: Deadline