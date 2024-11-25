sonyazhytkova .25 ноября, 2024 9

Перша частина, режисером якої був Ілля Найшуллер, вразила глядачів динамікою в стилі "Джона Віка" та несподіваним вибором актора для бойовика. Тепер, коли всі знають, хто такий Гатч Менселл, постає питання: яку історію розповісти далі?

На це питання відповідає Тімо Тьях'янто, майстер жанрового кіно, відомий своїми роботами, такими як "Ніч приходить до нас" і "Нехай диявол забере тебе". Зараз він бере на себе керівництво над сиквеломи несподіваного хіта "Ніхто" з Бобом Оденкірком у головній ролі.

У своєму інтерв'ю для Empire режисер розповів, як змінив тон продовження, особливо враховуючи той факт, що родина Гатча тепер знає про його небезпечне минуле.

"Гатч знову на повну залучений у свої старі справи. Як на це реагує його сім’я? Ми торкнемося питань, які часто постають перед чоловіками та батьками: 'Як родина сприймає ту частину мене, яка постійно працює, щоб забезпечити їхнє майбутнє?' Це буде захоплива подорож", – розповів Тьях'янто.

Оригінальний фільм 2021 року розповідає про Гатча Менселла — на перший погляд звичайного сім’янина, який змушений захищати свою родину після нападу на його будинок. Однак незабаром стає відомо, що Гатч — колишній найманий убивця, котрий намагався залишити своє темне минуле позаду. У продовженні його боротьба досягає нового рівня, оскільки головним антогоністом стане персонаж у виконанні легендарної Шерон Стоун.

Режисер обіцяє, що друга частина відмовиться від похмурих фабрик і складів першої частини, замінивши їх на більш яскравий і насичений візуальний стиль, створюючи літній настрій із багатшими кольорами.

Серед акторів, які повернуться до своїх ролей, — Конні Нільсен, Крістофер Ллойд, Колін Салмон і Майкл Айронсайд. А до новачків, окрім Шерон Стоун, долучилися Колін Генкс і Маккенна Грейс.

Режисер зазначив, що антагоністка в виконанні Стоун буде справжньою "альфа-самкою", яка не поступається нікому і вносить у свій образ справжнє божевілля. Він порівняв її гру з Беном Кінгслі в "Сексуальному звірі", підкреслюючи унікальність її персонажа.

Прем'єра "Ніхто 2" відбудеться 15 серпня 2025 року. Чи зуміє сиквел перевершити першу частину та вразити глядачів несподіваними поворотами? Відповідь ми дізнаємося зовсім скоро.

Джерело: Мovieweb