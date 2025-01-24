sonyazhytkova .24 января, 2025 4

В інтерв'ю Rotten Tomatoes Роберт Еггерс зізнався, що знімати автомобілі та смартфони для нього - справжній жах.

"Мені стає зле від думки, що доведеться знімати машину, а фотографувати мобільний телефон – це просто смерть. А сучасні історії без цього не обійдуться, адже такою є реальність. Тому моя відповідь – ні", – заявив режисер.

Щодо того, наскільки далеко в майбутнє він готовий зазирнути у своїх фільмах, Еггерс зазначив, що, можливо, погодився б працювати з подіями 1950-х років, але період до Другої світової війни для нього є значно привабливішим.

Наразі режисер працює над фільмом "Werwulf", який розгортається в Англії XIII століття та відзначатиметься максимально автентичним діалогом відповідного періоду. Окрім цього, Еггерс також зайнятий роботою над секретним проєктом – продовженням культового "Лабіринту", хоча деталі поки що тримаються в таємниці.

Що ж до "Носферату", то стрічка стала справжнім хітом, зібравши понад 157 мільйонів доларів у світовому прокаті. У фільмі Білл Скарсгард постає у ролі культового вампіра, а Лілі-Роуз Депп і Ніколас Голт втілили образи Еллен та Томаса Гуттера. У проєкті також знялися Аарон Тейлор-Джонсон і Віллем Дефо.



Фільмографія Роберта Еггерса сповнена похмурої атмосфери та історичних декорацій – від "Відьми" та "Маяка" до "Північника" і "Носферату". Тож його небажання працювати з сучасністю навряд чи когось здивує.

Прем'єра "Werwulf" запланована на 25 грудня 2026 року.

Джерело: Gamesradar