sonyazhytkova .24 января, 2025 3

Понад 40 років після виходу оригінальної стрічки Роберт Еґґерс підписав контракт із TriStar Pictures на написання сценарію та режисуру нового фільму, який стане продовженням легендарної кінокартини, а не ребутом.

Для Роберта Еґґерса це ще одна значуща подія в кар'єрі, адже буквально напередодні студія Focus Features оголосила про його новий проєкт – середньовічний трилер про перевертнів під назвою "Werwulf". До того ж, його остання робота – адаптація "Носферату" 2024 року – отримала чотири номінації на премію "Оскар" за операторську роботу, дизайн костюмів, художнє оформлення та грим.

Поки що сюжетні деталі продовження "Лабіринту" тримаються в таємниці. Відомо лише, що нова стрічка розвиватиме події оригінального фільму 1986 року, який став культовим завдяки музичним номерам, унікальним ляльковим персонажам і вражаючому костюмованому оформленню. У першій частині головна героїня Сара, роль якої виконала Дженніфер Коннеллі, потрапляє до чарівного лабіринту в пошуках свого викраденого братa. Там вона стикається з безліччю фантастичних істот і зрештою зустрічається із загадковим королем гоблінів, якого зіграв Девід Бові.

Сценарій до сиквелу "Лабіринту" Еґґерс пише разом зі своїм постійним співробітником Сьйоном, який працював над фільмами "Варяг" та "Werwulf".

Інформація про акторський склад і дату виходу поки не розголошується.

Джерело: Gamesradar