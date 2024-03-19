sonyazhytkova .19 марта, 2024 12

Алекс Прояс пояснює, що його обурення не є проявом власницького ставлення, а скоріше виражає повагу до Брендона Лі, головної зірки оригіналу, який загинув через несправність зброї під час зйомок.

У своєму повідомленні в Інтернеті, Прояс підкреслив, що він не відчуває радості від негативних коментарів щодо роботи інших режисерів. Він також впевнений, що всі члени знімальної групи, включаючи акторів, мали лише найкращі наміри. Проте режисер висловив своє занепокоєння тим, що відгуки фанатів говорить самі за себе. Для нього фільм "Ворон" - це не просто кіношна стрічка, але й спадщина Брендона Лі, який помер під час зйомок. Він вважає, що саме це повинно залишитися незмінним.

У ребуті від Lionsgate головну роль виконує Білл Скарсґорд, який представить нову інтерпретацію оригінальної графічної новели Джеймса О'Барра. Його нареченою у фільмі виступає FKA Twigs, також, до акторського ансмаблю долучилися - Денні Х'юстон, Ізабелла Вей, Лаура Бірн, Самі Буаджіла та Джордан Болгер.

"Ворон" з режисером Рупертом Сандерсом за сценарієм Зака Бейліна та Вільяма Шнайдера. Едвард Р. Прессман, Самюель Адіда, Віктор Адіда, Джон Дженкс та Моллі Хасселл виступають продюсерами.

Прем'єра стрічки відбудеться 7 червня.

Джерело: Deadline