sonyazhytkova .9 мая, 2025 9

У віці 71 року пішов з життя Джеймс Фоулі — режисер, який подарував світу культову екранізацію п’єси "Американці", продовження еротичної саги "П’ятдесят відтінків", а також працював над серіалами "Картковий будинок", "Ганнібал" і "Мільярди". Його творчий слід охопив кілька десятиліть і жанрів, залишивши глибокий відбиток у сучасному кінематографі.

Джеймс Фоулі народився 28 грудня 1953 року в Брукліні. Свою режисерську кар'єру він розпочав у 1984 році з романтичної драми "Безрозсудний", сценарій до якої написав дебютант Кріс Коламбус. Уже наступна його робота — кримінальний трилер "Впритул" з Шоном Пенном і Крістофером Вокеном — була номінована на "Золотого ведмедя" Берлінського кінофестивалю. У цьому фільмі прозвучала композиція Live to Tell, що започаткувала багаторічну співпрацю режисера з Мадонною. Згодом він зняв для неї відеокліпи на "Papa Don’t Preach", "True Blue" та фільм "Who’s That Girl".

Фоулі активно працював і на телебаченні: серед його проєктів — "Твін Пікс" Девіда Лінча, "Картковий будинок", "Ганнібал", "Мільярди" та "Вейворд Пайнс". У повнометражному кіно він залишив помітний слід завдяки фільмам "Після настання темряви, моя люба", "Страх", "Ідеальний незнайомець", "Афера" та, зокрема, сиквелам "П'ятдесят відтінків темряви" і "П'ятдесят відтінків свободи", які разом зібрали понад 700 мільйонів доларів.

Його режисура була точною, емоційною і впізнаваною. Фоулі залишив по собі сильну творчу спадщину — від великого екрану до попкультури в кліпах.

Світ кіно втратив ще одного архітектора сучасної візуальної культури. Після багатьох років боротьби Джеймс Фоулі врешті сказав своє останнє "стоп". І на цьому кадрі — завмерло ціле покоління.

Джерело: Deadline