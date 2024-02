sonyazhytkova .16 февраля, 2024 6

Стрічка буде розповсюджена компанією Paramount, наразі Скотт веде переговори щодо режисування фільму без назви про музичну групу Bee Gees.

Разом з ним у процесі створення картини виступають продюсери Грем Кінг від GK Films, Стейсі Снайдер та Майкл Прасс від Scott Free. Сценарій напише Джон Логан, відомий своєю роботою над "Гладіатором". Наразі Скотт зайнятий постпродакшеном "Гладіатора 2" для Paramount.

Британсько-австралійське тріо Bee Gees стали одними з найуспішніших музичних гуртів усіх часів, піднімаючись на вершину слави в 1960-х та 1970-х роках. Брати Гібб - Баррі, Робін і Морріс - стояли за хітами, такими як "How Can You Mend a Broken Heart", "Too Much Heaven", "Nights on Broadway" та "Stayin' Alive". Один із братів, Баррі Гібб, буде виконавчим продюсером фільму. Paramount займатиметься розповсюдженням, при цьому Amblin і Sister мають право на спільне фінансування. Численні режисери намагалися реалізувати цей проєкт протягом років і вже в грудні 2022 року Лорен Скафаріа приєдналася до команди після відмови Джона Карні.

Це рішення прийшло в той час, коли Paramount випускає у кінотеатрах фільм "Боб Марлі: Одне кохання". Незважаючи на помірні відгуки, він зібрав високу оцінку глядацької аудиторії та зібрав значну кількість коштів у День Святого Валентина.

Джерело: Нollywoodreporter