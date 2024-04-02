sonyazhytkova .2 апреля, 2024 10

Шанувальники Marvel протягом тривалого часу міркували, чи знову зустрінеться Реймі з Магвайером для можливого четвертого фільму у всесвіті Людини-павука, який він створив у 2002 році.

"Наразі мені не відомо про це", - заявив Реймі у інтерв'ю з CBR під час WonderCon. "Хоч я чув про це, проте насправді я ще над цим не процюю. Марвел і Columbia так успішно розвиваються з поточними фільмами про Людину-павука, і їхні плани настільки чіткі, що я не впевнений, чи звернуться вони до мене з пропозицією розкрити цю історію знову".

Він продовжив: "Хоча я не впевнений, але я насправді захоплений усіма новими фільмами про Людину-павука. Мені дуже сподобалася 'Людина-павук: Додому шляху немає'. Повернення Тобі Магуайра було дуже вражаючим для мене".

Після релізу фільму 2022 року, Реймі продовжив свою кінематографічну подорож зі стрічками "Людина-павук 2" у 2004 році і "Людина-павук 3" у 2007 році. Режисер також повернувся до всесвіту Marvel у 2022 році з фільмом "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля".

У відповіді на запитання з 2022 року Реймі заявив, що він відкритий для ідеї зняти четвертий фільм про Людину-павука, щоб знову співпрацювати з Магвайером і Кірстен Данст.

"Я зрозумів після зйомок 'Доктора Стренджа', що все можливо, насправді все в універсумі Marvel, будь-які команди", - сказав Реймі в інтерв'ю з ComicBook. "Я люблю Тобі. Я люблю Кірстен Данст. Я вважаю, що все можливо. У мене немає жодної історії чи плану. Я не знаю, чи зацікавлені у цьому зараз у Marvel. Я не знаю, які у них думки з цього приводу. Я не дуже просував це. Але це звучить красиво. Навіть якщо це не був би фільм про Людину-павука, я б хотів знову працювати з Тобі у різних ролях".

Джерело: Deadline