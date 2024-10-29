sonyazhytkova .29 октября, 2024 0

Новий фільм під назвою "Земля Нод" вже на стадії виробництва, а продюсером цього містичного горору стане зірка культової франшизи "Володар перснів"

"Skinamarink", експериментальний фільм, який вразив глядачів у 2022 році, заробивши $2 мільйони при бюджеті всього $15,000. У стрічці йдеться про двох братів і сестер, які виявляють незвичні зміни в поведінці батьків і розуміють, що їхній дім приховує таємниці. Назва фільму походить від старої дитячої пісні, а його нестандартний візуальний стиль створює атмосферу напруження та невизначеності, змушуючи глядачів гадати, що ж ховається в темряві.

Сюжет "Землі Нод" поки що залишається загадкою. Раніше Кайл Бол натякав, що новий фільм може бути або переосмисленням легенди про Ковалі, або історією трьох незнайомців, які одночасно бачать один і той же дім у сні. Оскільки "Земля Нод" має біблійне коріння, асоціюючись із місцем вигнання Каїна, ми схиляємося до другої версії, проте можливі й зовсім нові концепції.

Джерело: Gamesradar