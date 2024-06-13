sonyazhytkova .13 июня, 2024 4

Фінн вже зайнявся новим проєктом – ребут культового горрору 1981 року "Possession" від Анджея Жулавського.

Після успішного дебюту з "Smile", який зібрав понад 200 мільйонів доларів і отримав високі оцінки від критиків на Rotten Tomatoes, режисер Паркер Фінн планує не лише створити "Smile 2", але й взятися за ремейк іконічного фільму "Possession". Його проєкт вже викликав торги між такими великими студіями, як A24, Netflix і Warner Bros. Фінн особисто напише сценарій, а Роберт Паттінсон активно підтримує цю ідею, виступаючи як продюсер стрічки.

Фільм жахів 1981 року "Possession" польського режисера Анджея Жулавського - це унікальний психологічний трилер. Він розповідає про Марка, шпигуна, який повертається до свого дому в Західному Берліні і розуміє, що з його дружиною, Анною, сталося щось дивне. Без зайвих пояснень вона просить розлучення, і Марк згоджується, залишаючи їй повне опікуництво над їхнім сином.

Проте Марк помічає, що колишня дружина змінила свою поведінку та не дбає про первістка. Він наймає приватного детектива, щоб розкрити її таємниці. Коли детектив виявляє істоту зі щупальцями у її квартирі, фільм розгортає нові аспекти жахів, які, безперечно, займуть центральне місце в майбутній стрічці.

"Possession" не лише залишається загадковим твором, а й цікавим дослідженням темних аспектів шлюбних відносин. Ідея ремейку може здатися несподіваною, але такі проєкти завжди привертають багато уваги. З нетерпінням чекаємо, що придумають Фінн і Паттінсон.

Джерело: Мovieweb