sonyazhytkova .27 марта, 2024 0

Відомий своїми захоплюючими режисерськими проєктами, що сповнені адреналіну, Девід Літч вже мріє про майбутнє, де його останній фільм буде мати продовження, ще до його офіційного виходу.

Цей фільм бере своє натхнення від однойменного телесеріалу 80-х років і має в своєму складі відомих акторів, де Раян Гослінг грає роль сміливого каскадера, а Емілі Блант - початківиця режисерка екшн-фільмів. Мрії Літча про "The Fall Guy" виходять за межі простого успіху. Він бачить у ній серію, яка зможе зрівнятися з успіхом франшизи "Смертельна Зброя". У спілкуванні з Total Film, Літч підкреслив свій глибокий зв'язок з проєктом та його персонажами, заявивши:

"Я впевнений, що хочу подорожувати разом з цими персонажами у кількох фільмах. Мені важливі цифри, як у "Смертельної Зброї". Ці люди мають для мене особливе значення, і я вже закохався в їхні образи... Якби я міг продовжити працювати з цією командою та цими акторами у цьому світі, який я і Келлі [Маккормік, дружина і партнер по виробництву] так добре знаємо - це було б неймовірно. Сподіваюся, що глядачі захочуть більше".

На фестивалі South by Southwest (SXSW) стрічка отримала величезну кількість позитивних відгуків, глядачі особливо високо оцінили захоплюючі бойові сцени і комедійні вставки. Проте, справжнім випробуванням для "The Fall Guy" стане її касовий успіх. За даними Variety, при великому бюджеті у 125 мільйонів доларів, фільм повинен суттєво вплинути на глядацьку аудиторію, щоб забезпечити собі місце як потенційна франшиза.

Джерело: Мovieweb