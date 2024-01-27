sonyazhytkova .27 января, 2024 7

Навіть попри вражаючий успіх "Top Gun: Maverick" у 2022 році, третя частина цієї захоплюючої саги не є такою однозначною, як можна було б очікувати.

Режисер Джозеф Косінські, відомий своєю роботою над фільмом "Maverick", нещодавно поділився своїми думками під час участі в подкасті Happy Sad Confused. Косінські зізнається, що ідея третього фільму "Top Gun" регулярно виникає у його уяві, але офіційного підтвердження наразі немає.

Він стверджує, що його повернення на режисерське крісло залежить від захопливої сюжетної лінії, яка не лише виправдовує повернення Піта "Maverick" Мітчелла, але й вводить сагу в невідомі висоти. Його висловлення, що відзначається відкритістю та роздумами, створює картину творчого розгляду, а не негайної реалізації планів. Косінські сказав:

"Зрозуміло, неможливо не розмірковувати: якщо з'явиться ще одна частина, яким буде її сюжет? Яка емоційна основа для повернення Маверіка може бути? Які виклики стоять перед нами? Після всього цього, як ми можемо його подальше розширити достатньо, щоб там був виклик, щоб йти далі".

"Маверіку знадобилося 36 років, може знадобитися 36 років і для наступного".

Косінські розмірковує, висловлюючи почуття творця, глибоко вкладеного в аутентичність та вплив своєї роботи, зараз приділяє увагу не лише "Top Gun". Разом із Томом Крузом, вони працюють над фільмом про Формулу-1 та іншими проєктами, що свідчить про їхню спрямованість на амбіції та різноманітність, а не тільки на небеса "Top Gun".

Тим не менш, потенціал для "Top Gun 3" залишається об'єктом інтриги. Перші звіти вказують на реальний проєкт, з очікуваним поверненням Тома Круза та можливими новими акторськими обличчями. Ерен Крюгер працює над сценарієм, а Джеррі Брукгеймер і Девід Еллісон взяли керівництво. Головне питання - чи буде наратив достатньо захопливим для нового "Maverick".

Джерело: Мovieweb