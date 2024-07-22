sonyazhytkova .22 июля, 2024 6

Наступна новина містить спойлери до фільму.

Хоча "Twisters" викликає ностальгію у шанувальників оригіналу, сиквел відходить від романтичних комедійних кліше 90-х років.

Режисер Лі Айзек Чунг пояснив, чому вирішив не включати у фінальну версію сцену поцілунку між Дейзі Едгар-Джонс (Кейт Купер) та Гленом Пауеллом (Тайлер Оуенс), хоча вона була знята. Це сталося після того, як Тайлер біжить через аеропорт, щоб знайти Кейт.

"Я вважаю, що зараз глядачі мають інше сприйняття щодо поцілунків у фіналі. Я спробував включити поцілунок, але реакції були дуже різними і справа не в їхній грі", - розповів Чунг виданню Entertainment Weekly. "Цей [без поцілунку] кадр був іншою опцією, яку я зняв у той день, і мушу сказати, що мені він сподобався більше. Я вважаю, що це кращий фінал".

Пауелл жартував, що його трохи образило виключення сцени, бо він думав, що "це через мої здібності", але режисер пояснив, що фінальний варіант надає більше сенсу подорожі Кейт.

Кінцівка, що увійшла до фільму, показує, як пара біжить разом на зустріч новій бурі. "Якщо все закінчиться поцілунком, це може створити враження, що вся подорож Кейт була тільки заради цього моменту", - пояснив Чунг. "Але краще, щоб все закінчилося її усмішкою і готовністю продовжувати свою справу".

Фільм "Twisters", який вже йде у кінотеатрах, розповідає історію Тайлера, зухвалу зірку соціальних мереж, який захоплюється метеорологічними катастрофами, та Кейт, метеоролога, котра переживає особисту трагедію. Вона також є колишньою переслідувачкою бурь. Сюжет є продовженням стрічки "Twister" 1996 року. У сиквелі, також, зіграли Ентоні Рамос, Маура Тірні та Девід Коренсвет.

Джерело: Deadline