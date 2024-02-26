sonyazhytkova .26 февраля, 2024 0

Герцог, відомий своїми документальними фільмами та роботою над серіалом "Зоряні війни: Мандалорець", висловив свою думку про "рожеву стрічку" під час програми "Пірс Морган: Нескажений". Його коментарі вразили ведучого, який вже раніше висловлював гучні враження від цього фільму.

Фільм "Барбі" режисерки Грети Гервіґ із Марго Роббі у головній ролі став культурним явищем і лідером у касових зборах минулого року, зібравши $1,4 мільярда по всьому світу. Він привернув увагу глядачів своїм сатиричним поглядом на гендерні ролі та актуальні соціальні питання, такі як стандарти краси та особистий розвиток, всі ці ідеї були подані у яскравій рожевій обгортці.

Кольоровий світ спочатку здавався протилежним до кінематографічного стилю, що характерний для Вернера Герцога, і здається, що це не сподобалося йому. Під час обговорення фільму "Оппенгеймер" у кінотеатрах, режисер визнав, що хоча він не дивився його повністю, він встиг побачити частину "Барбі". Він прокоментував:

"Ще не бачив 'Оппенгеймера', але обов'язково це зроблю. Щодо 'Барбі', мені вдалося переглянути першу годину, і це викликало у мене інтерес. Я хотів подивитися його з цікавості. Однак, досі у мене немає відповіді, але є підозра. Можливо, світ "Барбі" - це справжнє пекло? Придбавши квиток у кіно, ви, як глядач, можете стати свідком справжнього пекла, наскільки це можливо".

Морган не зміг утриматися й втрутився, намагаючись зекономити час режисеру, заявивши, що фільм - "чисте пекло". Проте сам Герцог відзначив, що планує додивитися решту стрічки, перш ніж узагальнити свої враження.

Джерело: Мovieweb