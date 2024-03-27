sonyazhytkova .27 марта, 2024 0

Болл, який став відомим завдяки блокбастеру "Той, що біжить лабіринтом: Випробування вогнем", розповів про свій "крутий задум" для створення живої кіноадаптації "Легенди про Зельду".

"У мене є ця крута ідея. Я думав про це дуже довго, як круто було б зробити фільм про Зельду... Я хочу здійснити мрії людей. Я розумію, яке велике значення має ця франшиза для фанатів, і я хочу, щоб наш фільм був повноцінним і серйозним, надаючи людям можливість втекти в інший світ", - поділився режисер у співбесіді з Total Film.

Вес Болл хоче, щоб глядачі відчували себе у світі Гірул разом з хоробрим Лінком та чарівною принцесою Зельдою.

"Я хочу жити в тому світі. Це те, що я хочу створити - він має бути якимось реальним. Серйозним і крутим, але веселим і фантастичним".

Фільм "Легенда про Зельду" буде вироблятися спільно компанією Nintendo та Avi Arad/Arad Productions, Inc., з дистрибуцією, що покладена на Sony Pictures. Це кіноадаптація відомої відеогри, в якій Лінк (головний персонаж) бореться, щоб визволити з полону принцесу, яку викрав злий та демонічний Ганон.

Джерело: Мovieweb