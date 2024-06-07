sonyazhytkova .7 июня, 2024 11

Сценарій майбутньої стрічки написав Дейв Каллахем, відомий своєю роботою над "Шан-Чі та Легенда десяти кілець".

Компанія Legendary підписала контракт із режисером Грантом Спьюторе, відомим за фільмом "Я мати", на створення наступного фільму у франшизі. Це стало можливим після того, як Адам Вінгард вирішив зосередитися на зйомках нового фільму про Годзіллу та Конга. Вінгард, який раніше зняв "Годзілла проти Конга" і "Годзілла проти Конга: Нова імперія", останній з яких став найуспішнішим у франшизі зі зборами в 569,1 мільйона доларів.

"Я, мати" – дебютний фільм Спьюторе, прем'єра якого відбулася на Санденському кінофестивалі у 2019 році, отримав чудові відгуки критиків і включав у ролях Хіларі Свонк, Клару Ругаард та Роуз Берн. Цей науково-фантастичний трилер був придбаний Netflix. Як комерційний режисер, Спьютор здобув визнання на всіх основних рекламних фестивалях, таких як Каннський фестиваль левів, D&AD, Clios, Spikes, NY Festivals, Лондонський міжнародний та AWARD.

Monsterverse Legendary, який вже десять років захоплює глядачів, розпочався з "Годзілли" 2014 року і продовжився такими фільмами, як "Конг: Острів черепа" (2017), "Годзілла: Король монстрів" (2019), "Годзілла проти Конга" (2021) та останнім релізом цієї весни. Всесвіт також розширився завдяки серіалу "Монарх: Спадок монстрів" на Apple TV+ з Куртом і Вайаттом Расселами. Окрім фільмів і серіалів, Monsterverse охоплює відеоігри, графічні романи, іграшки та інтерактивні розваги, що створюють цілісну та захоплюючу франшизу.

Джерело: Deadline