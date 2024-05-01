sonyazhytkova .1 мая, 2024 9

Денні та Майкл Філіппу анонсували свій наступний проєкт у співпраці з A24, під назвою "Поверни її". У ключовій ролі зіграє Селлі Хокінс. Виробництво заплановане на літо.

Хоча деталі сюжету нового фільму "Поверни її" залишаються в секреті, брати Філіппу дали певні вказівки щодо нього ще у 2023 році, коли говорили про сиквел "Говори до мене".

"'Поверни її' - це наш наступний крок, і я дуже сильно з ним пов'язаний", - розповів Майкл Філіппу. "Я з нетерпінням чекаю цього. Я точно хочу, щоб це стало наступним. Я б хотів розпочати зйомки якнайшвидше. Але все залежить від кастингу та контрактів. Але ми весь час готові. Ми просто, як, 'Я готовий піти прямо зараз!'".

У 2021 році режисери також опублікували зображення титульної сторінки в Instagram, що підтверджувало завершення написання сценарію. Цей новий проєкт - перше велике продовження їхнього успішного фільму "Говори до мене", який став найбільш прибутковим на A24 та вважається одним з найкращих жахів останніх років.

"Поверни її" це дебют Селлі Хокінс у жанрі хоррору. Її найвідоміша роль - у драматичному фільмі "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо.

Джерело: Gamesradar