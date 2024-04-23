sonyazhytkova .23 апреля, 2024 2

У інтерв'ю для The Independent, французька режисерка Маївенн, відверто розповіла про складнощі, з якими довелося зіткнутися через втручання легендарного актора у сценарій, його запізнення та загальну атмосферу на зйомках.

Маївенн зазначила, що Депп часто відхилявся від сценарію та вносив свої інтерпретації на зйомках, що час від часу не відповідало задуманому напрямку фільму. Вона сказала:

"Джонні приніс нову версію сценарію, і я не була задоволена цим. Це не спрацьовувало... Тому я продовжила знімати без внесення тих змін, які він пропонував... І він вважав це образою".

Маївенн і Депп часто мали напружені відносини на роботі. Депп не відповідав на її повідомлення і часто запізнювався на зйомки. Інколи їй доводилося скорочувати його репліки через недостатню підготовку актора до ролі та вдосконалення акценту. Хоча вона просила більше часу на репетиції, Депп не був доступний. Незважаючи на наявність коуча, актор не міг працювати з ним перед зйомками.

Не стримуючись у своєму інтерв'ю, Маївенн продовжила розповідати про проблеми, з якими стикнулася на зйомках з Деппом, включаючи те, що багато акторів та членів знімальної групи не розуміли, що очікувати від його вчинків.

"Я повинна бути чесною. З ним важко працювати... всі члени знімальної групи були насторожені, тому що він має інший тип гумору, і ми не знали, чи він буде вчасно, чи він буде готовий говорити свої репліки... Я маю на увазі, навіть якщо він був на місці, члени знімальної групи боялися його. З того часу не було нормальних відносин. Для мене Джонні - великий геній, але він у іншому світі. Я не можу спілкуватися з ним", - додала режисерка.

Хоча Маївенн визнала, що напруженість їхніх відносин на зйомках сприяла більшій автентичності персонажів на екрані, вона також розкрила, що перед початком роботи вони спілкувалися з Джонні абсолютно нормально, без жодних труднощів.

Попри причини зміни їхніх стосунків, відчувається, що вони не покращилися в останні місяці. Це підтверджується їхнім неспокійним виглядом на фотографіях з останньої прем'єри в Лондоні. З урахуванням суперечливих рецензій на фільм, чи варта була ця боротьба, залишається на розсуд Маївенн та Деппа, особисто.

Джерело: Мovieweb