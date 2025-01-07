sonyazhytkova .7 января, 2025 5

Останній боді-хорор "Субстанція", для якого Коралі Фарже написала сценарій і зайняла режисерське крісло, отримав три номінації на цьогорічній церемонії "Золотий глобус". Тепер вона сподівається на увагу й з боку "Оскара".

"Я не бачу різниці між фільмами жахів і картинами інших жанрів. Вони дуже політичні, відкривають можливості для сміливих, а часом і грубих висловлювань. На мою думку, такі стрічки заслуговують на однаковий рівень уваги", – розповіла Фарже в інтерв'ю IndieWire. "Щойно ти приймаєш себе як митця, дозволяєш своїй унікальній візії розкритися, і тоді трапляється магія. Я сподіваюся, що Академія зрештою позбудеться бар’єрів, а кожен фільм оцінюватимуть як справжнє кіно".

На 82-й церемонії "Золотий глобус" "Субстанція" здобула номінації за найкращий сценарій, режисуру та найкращий фільм у категорії "Мюзикл або комедія". Демі Мур отримала нагороду за найкращу жіночу роль, а Маргарет Кволлі потрапила до списку номінанток за найкращу акторку другого плану.

Фільм розповідає про Елізабет Спаркл (Демі Мур), колишню голлівудську акторку, яка стала ведучою популярного фітнес-шоу. Однак, коли їй виповнюється 50, її продюсер Гарві несподівано вирішує замінити її молодшою ведучою. В пошуках відновлення своєї слави, Елізабет знаходить таємничу речовину, що обіцяє перетворити її на вдосконалену версію самої себе.

Фарже підкреслює, що її роботи виходять за межі жанрових рамок. "Я не думаю про жанр, коли створюю кіно. Я просто займаюся тим, що люблю", – поділилася режисерка в інтерв’ю Deadline. "Для мене кіно – це універсальна мова, незалежно від жанру. Важливо бути щирим у тому, що ти робиш, і тоді твій голос досягне глядача".

Фільм "Субстанція" вже став важливим кроком для жанру жахів, але Фарже бачить у цьому ще більше – справжній тріумф щирості та пристрасті до кіномистецтва.

Джерело: Deadline