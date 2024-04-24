sonyazhytkova .24 апреля, 2024 4

Трейлер екстримального трилера відкриває незабутні пригоди Ченнінга Татума та Наомі Акі.

Сценарій створили Зої Кравіц та Є.Т. Фейгенбаум. У фільмі зіграли Ченнінг Татум, Наомі Акі, Алія Шавкат, Саймон Рекс, Адріа Архона, Гейлі Джоел Осмент, Крістіан Слейтер, Кайл МакЛахлан і Джина Девіс. Виробництвом займалися Брюс Коен, Тіффані Персонс, Гаррет Левіц та сама Кравіц.

За сюжетом, мільярдер з галузі технологій, Слейтер Кінг (Татум), зустрічає офіціантку, Фріду (Акі), під час свого благодійного гала-вечора, і між ними виникає хімія. Він запрошує її приєднатися до нього та його друзів на захоплюючий відпочинок на його приватному острові. Райське місце, де дикі ночі переплітаються з насиченими днями, і всі веселяться. Хоча ніхто не бажає, щоб цей відпочинок закінчувався, Фріда починає помічати, що відбуваються дивні речі. Вона починає сумніватися у реальності цього місця. Щоб вижити на цій нескінченній вечірці, їй доведеться розкрити правду.

Фільм вироблений Кравіц, Левіцом, Тіффані Персонс і Брюсом Коеном, з Стейсі Перскі і Джорданом Харкінсом у ролі виконавчих продюсерів. Стрічка була знята у співпраці з Free Association, що є важливим, та Bold Choices.

"Blink Twice" запланований для світового прокату в кінотеатрах 23 серпня за підтримки Amazon/MGM Studios.

Джерело: Deadline