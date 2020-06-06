Британский режиссер Стив МакКуин («Голод», «Стыд», «Двенадцать лет рабства», «Вдовы») заявил, что посвящает свою новую картину Джорджу Флойду, а также всем другим афроамериканцам, убитым на почве расизма, пишет IndieWire.
Как мы недавно писали, новая работа МакКуина условно вошла в программу несостоявшегося Каннского фестиваля, которого в этом году не было и, увы, не будет
Весь проект называется «Small Axe» («Топорик»). События пяти фильмов разворачиваются с 1969 по 1982 годы и рассказывают о жителях
Напомним, Джордж Флойд — афроамериканец, убитый 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) полицейским по имени Дерек Шовин, который прижал ему коленом шею и продержал его в таком положении 8 минут 46 секунд, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз, что и привело к смерти. Случившаяся трагедия, вызванная жестокостью и произволом стража порядка, спровоцировала массовые протестные демонстрации в половине штатов Америки, направленные против полицейских и расизма.