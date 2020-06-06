Анастасия Лях .6 июня, 2020 5

Британский режиссер Стив МакКуин («Голод», «Стыд», «Двенадцать лет рабства», «Вдовы») заявил, что посвящает свою новую картину Джорджу Флойду, а также всем другим афроамериканцам, убитым на почве расизма, пишет IndieWire.

Как мы недавно писали, новая работа МакКуина условно вошла в программу несостоявшегося Каннского фестиваля, которого в этом году не было и, увы, не будет из-за пандемии коронавируса. Но оказывается, речь не об одном фильме, а о проекте из пяти отдельных эпизодов. Первые два, получившие названия «Mangrove» и «Lovers Rock», выйдут на экраны (неважно, где и как состоятся их премьеры) под грифом «Выбор Канн 2020».

Весь проект называется «Small Axe» («Топорик»). События пяти фильмов разворачиваются с 1969 по 1982 годы и рассказывают о жителях вест-индийской общины в Лондоне. Остальные эпизоды называются «Alex Wheatle», «Education» и «Red, White and Blue».

Напомним, Джордж Флойд — афроамериканец, убитый 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) полицейским по имени Дерек Шовин, который прижал ему коленом шею и продержал его в таком положении 8 минут 46 секунд, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз, что и привело к смерти. Случившаяся трагедия, вызванная жестокостью и произволом стража порядка, спровоцировала массовые протестные демонстрации в половине штатов Америки, направленные против полицейских и расизма.