Анастасия Лях .7 марта, 2020 3

После успеха «Человека-невидимки» студия Universal возобновила решительность вернуть на большие экраны всех своих классических монстров. Как сообщает The Hollywood Reporter, Джеймс Ван официально назначен продюсером одного из таких проектов.

Напомним, в прокат уже успели выйти провалившийся ремейк «Мумии» с Томом Крузом и успешный ремейк «Человека-невидимки» с Элизабет Мосс. Следующей, скорее всего, станет новая версия «Франкенштейна», в которой ранее должен был сыграть Хавьер Бардем, а теперь к главной роли вроде как присматривается Том Харди.

Таинственный проект, продюсированием которого займется Джеймс Ван, видимо, и есть новая история о чудовище, сшитом из частей мертвых тел и оживленном разрядом молнии. Как и «Человек-невидимка» , новый проект будет выполнен в жанре хоррор-триллера , а с хоррорами, как известно, Ван знаком не понаслышке (на его счету кассовые франшизы «Пила», «Астрал» и «Заклятие»).

В настоящее время неизвестно, ограничится Ван функцией продюсера или же лично займется постановкой.