Анастасия Лях .11 ноября, 2021 12

Как сообщает Variety, постановщик Адам Кэйн, работавший над сериалами «Американские боги» и «Стартрек: Дискавери», готовит полнометражный романтический боевик под названием «Рейн, которая убивает в одиночку».

Главная героиня истории — девушка по имени Рейн, которую с детства воспитали как наемную убийцу, лучшую из лучших. У нее не бывает промахов и ошибок, и она всегда доводит дело до конца. Но однажды Рейн влюбляется и заводит романтические отношения с самым обычным парнем, и быть прежней у нее уже не получается. Однако расстаться с прошлым не так просто, и Рейн нужно постараться, чтобы уберечь любимого человека от последствий своего ремесла и себя самой.

Кто сыграет главную роль, пока неизвестно. Съемки запланированы на осень 2022 года.