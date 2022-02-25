Анастасия Лях .25 февраля, 2022 4

Во время лондонской премьеры «Бэтмена» режиссер Мэтт Ривз сообщил, что уже приступил к работе над сиквелом.

Это пока что лишь самая ранняя стадия разработки. И официально Warner о запуске в производство продолжения не объявляла. Но ажиотаж вокруг предстоящего проката «Бэтмена» очевиден, и аналитики прогнозируют очень высокие сборы, так что неудивительно, что студийные боссы уже могли дать Ривзу неофициальное добро на разрабатывание концепции «Бэтмена 2».

Естественно, наверняка все будет понятно после первого уикенда и обнародования стартовой кассы. Напомним, в американских кинотеатрах фильм появится 4 марта.