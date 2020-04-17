Анастасия Лях .17 апреля, 2020 5

Дэйв Уилсон, постановщик фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем, экранизирует научно-фантастический роман Дэниела Суареса «Influx» («Приток»), сообщает Deadline.

Производством проекта занимается студия Sony, выпустившая «Бладшота». Сюжет разворачивается вокруг гениального ученого-физика , который разрабатывает некий амбициозный проект, способный кардинально изменить жизнь человечества. Американское правительство принуждает героя к сотрудничеству, а когда тот отказывается, спецслужбы бросают его в тюрьму. Из тюрьмы ученый сбегает, чтобы помешать властям осуществить злотворный план.

Естественно, сроки работ над экранизацией пока что неизвестны, так как все мировое кинопроизводство в настоящее время зависит от коронавируса и карантина. Напомним, «Бладшот» не смог полноценно пройти в прокате, так как его релиз как раз совпал с массовым закрытием кинотеатров по всему миру.