Анастасия Лях .7 февраля, 2020 7

На фото: Бенедикт Камбербэтч в роли Доктора Стрэнджа

Постановщик Сэм Рейми, когда-то выпустивший трилогию о Человеке-пауке с Тоби Магуайром, может снова поработать над марвеловским комиксом.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Рейми ведет переговоры с диснеевским руководством, чтобы занять режиссерское кресло на проекте «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия», который является сиквелом «Доктора Стрэнджа», вышедшего в 2016 году.

Напомним, Бенедикт Камбербэтч вернется к главной роли. А вот постановщик Скотт Дерриксон, снявший первый фильм и изначально назначенный режиссером продолжения, покинул проект из-за «творческих разногласий», и теперь студия ищет замену, которой и может стать Рейми.

Съемки сиквела должны стартовать в мае. Релиз запланирован на 7 мая 2021 года.