Постановщик Сэм Рейми,
Как сообщает The Hollywood Reporter, Рейми ведет переговоры с диснеевским руководством, чтобы занять режиссерское кресло на проекте «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия», который является сиквелом «Доктора Стрэнджа», вышедшего в 2016 году.
Напомним, Бенедикт Камбербэтч вернется к главной роли. А вот постановщик Скотт Дерриксон, снявший первый фильм и изначально назначенный режиссером продолжения, покинул проект
Съемки сиквела должны стартовать в мае. Релиз запланирован на 7 мая 2021 года.
Фильм огонь,
уже слили в сеть в HD качестве,
я тут ==>> bit.ly/CineMaHD
смотрел, что и вам рекомендую