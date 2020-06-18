Анастасия Лях .18 июня, 2020 0

Спайк Ли, режиссер картин «Черный клановец» и «Пятеро одной крови», снимет для кабельного канала HBO фильм-концерт , в основу которого ляжет бродвейский мюзикл основателя группы Talking Heads Дэвида Бирна, сообщает The Rolling Stones.

Проект получил название «Американская утопия» в соответствии с названием последнего альбома Дэвида Бирна, за который музыкант удостоился «Грэмми». Это будет довольно масштабный и амбициозный перформанс, над которым поработают целых одиннадцать кинооператоров.

Релиз запланирован уже на текущий год, но точной даты пока нет. Напомним, что на днях на потоковом сервисе Netflix состоялась премьера антивоенной драмы Спайка Ли «Пятеро одной крови», которая получила восторженные рецензии американских критиков.