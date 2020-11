Анастасия Лях .19 ноября, 2020 8

Спайк Ли, режиссер фильмов «Черный клановец» и «Пятеро одной крови», готовит новый проект. Им станет мюзикл о таблетках «виагра», сообщает Deadline.

В основу сценария легла журналистская статья «Всем вверх: Нерассказанная история парней, которые запустили виагру» (All Rise: The Untold Story of The Guys Who Launched Viagra), опубликованная в Esquire.

Фильм расскажет о фармацевтической компании Pfizer, которая создала таблетки, устраняющие сердечную боль, но оказавшиеся полезными и на другом поприще. Так «виагра» стала мировым феноменом в контексте повышения мужской потенции.

Ранее Спайк Ли никогда не снимал мюзиклы. Однако теперь в планах режиссера целых два музыкальных проекта: один про виагру, другой — экранизация бродвейского мюзикла «Американская утопия».