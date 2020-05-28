Анастасия Лях .28 мая, 2020 0

В производство давно уже пытается запуститься продолжение фэнтези «Лабиринт». На днях проект сменил постановщика.

Напомним, оригинальный «Лабиринт» вышел в 1986 году. Он рассказывал о приключении девочки Сары, которая отправилась в некий таинственный лабиринт, чтобы спасти своего младшего брата, удерживаемого королем гоблинов. Девочку Сару сыграла совсем юная Дженнифер Коннелли, а короля гоблинов — эпатажный Дэвид Боуи.

Что касается анонсированного сиквела, о его сюжете и кастинге пока что ничего неизвестно. Изначально режиссером был назначен Феде Альварес, снявший обласканный критиками триллер «Не дыши», а затем провальную «Девушку, застрявшую в паутине». Теперь же его место, как сообщает Deadline, занял Скотт Дерриксон.

Напомним, что Дерриксон должен был снимать «Доктора Стрэнджа 2», но в итоге оставил за собой лишь продюсерские функции, так что рабочий график у него освободился.