Таня Гончаренко .3 сентября, 2021 0

По словам Дени Вильнева, режиссера предстоящей премьеры "Дюна", главной проблемой с которой ему пришлось столкнуться во вреся съемок это волосы исполнителя главной роли Тимоти Шамале. - сообщает Deadline.

"Мне приходилось не только руководить Тимоти, но и его прической”, - пошутил Вильнев.

Режиссер также призвал зрителей смотреть "Дюна" исключительно на больших экранах, не смотря на то, что лента одновременно выйдет в прокате и стриминге HBO Max.

"Я еще раз призываю зрителей посмотреть это на большом экране. Об этом мы мечтали, когда проектировали и снимали, думали об IMAX. Когда вы смотрите этот фильм на большом экране, это почти физическое переживание. Мы создавали этот фильм, чтобы он был максимально захватывающим, и для меня большой экран - это часть кинематографического языка", - подчеркнул он.

Напомним, премьера фильма состоится 14 октября 2021 года.