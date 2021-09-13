Анастасия Лях .13 сентября, 2021 4

Дени Вильнев подтвердил, что намерен снять новую версию истории египетской царицы Клеопатры. Правда, режиссер пока не знает, случится это до или после съемок второй части «Дюны».

Напомним, «Дюна», изначально запланированная как дилогия, стартует в прокате уже 16 сентября. Съемки второй части зависят от сборов первой, так что пока студия Warner официально не дала производству второго фильма зеленый свет.

«Клеопатру» Вильнев будет снимать для Sony. Ранее к главной роли присматривалась Анджелина Джоли, однако в настоящее время ведущая партия вакантна. Естественно, Вильнев не собирается повторять легендарный фильм с участием Элизабет Тейлор, а готовит свежий, авторский взгляд на известную историю.