Анастасия Лях .29 апреля, 2020 6

Дэвид Литч, постановщик фильмов «Джон Уик», «Атомная блондинка» и «Дэдпул 2», готовит любопытный проект под названием «Fast and Loose» («Быстрый и потерянный»), сообщает The Hollywood Reporter.

Это будет история парня по имени Джон Райли, который приходит в себя в Тихуане, где кто-то бросил его умирать. Герой ничего не помнит ни о случившемся, ни вообще о себе и своей жизни. Постепенно, следуя за подсказками, он узнает, кем был раньше. Но загвоздка в том, что он вел двойную жизнь. В одной был агентом ЦРУ с маленьким окладом, без жены и детей, почти что лузером. В другой — криминальным боссом, купающимся в деньгах и внимании красивых женщин. Теперь Джон не помнит, какая из двух личностей была подлинной.

Сообщается, что Литч выступит продюсером. Кто займет режиссерское кресло, пока неизвестно. Сроки производства фильма также не уточняются.